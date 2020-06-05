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اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 24 رحلة من 8 دول

01:11 م الجمعة 05 يونيو 2020
اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 24 رحلة من 8 دول

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 23 رحلة جوية استثنائية قادمة من " السعودية، الكويت، وبيروت، وموسكو، ولندن، وفرانكفورت، والصين، ونيروبي، دار السلام" وذلك لإعادة المصريين من الخارج والذين منعهم انتشار فيروس كورونا المستجد من العودة خلال الفترات السابقة.

وقالت مصادر بالمطار، إن جميع الرحلات تصل اليوم على مدى الساعة إلى مطار القاهرة الدولي، وتقل على متنها 3346 مصريًا.

كما يستقبل المطار 4 رحلات داخلية قادمة من مدينة مرسى علم، عقب انتهاء مدة الحجر الصحي للمصريين هناك، وعلى متنها 400 راكب مصري، وسوف يتم نقل جميع المصريين المحتجزين بالحجر الصحي هناك بعد إلغاء الحجر الصحي، والاكتفاء بالحجر الصحي المنزلي.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

مطار القاهرة رحلات جوية فيروس كورونا

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