اليوم.. انطلاق سلسلة سينما الأطفال بفيلم "مغامرات بط"

أعلنت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبدالدايم، انضمام سلسلة أفلام سينما الأطفال لفعاليات مبادرة "الثقافة بين إيديك"، وتبدأ بفيلم الرسوم المتحركة "مغامرات بط" صوت محمد إبراهيم، مونتاج زينب سمير عوف، تحريك وإخراج عمر نجيب، ويذاع فى السادسة مساء اليوم الجمعة، على قناة وزارة الثقافة بموقع يوتيوب.

وقالت "عبدالدايم" إن الأعمال التى تم اختيارها للعرض ضمن سلسلة سينما الأطفال تهدف إلى غرس القيم النبيلة فى نفوس النشء لإعداد جيل يدرك أهمية التمسك بالمثل العليا باعتبارها وسيلة فاعلة لتكوين مجتمع متماسك، كما تلقى الضوء على مجموعة من السلوكيات الإيجابية بأساليب جذابة وشيقة، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بنشر الوعى بين الأطفال والشباب باعتبارهم الأمل فى مستقبل مشرق.

يلى الفيلم فى الثامنة والنصف مساء محاضرة جديدة من ورشة "ابدأ حلمك" لإعداد الممثل الشامل، يعقبها فى التاسعة مساء سهرة غنائية مع النجمة أصالة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سعيد كمال.

وتختتم عروض اليوم فى الحادية عشرة مساء بمسرحية "أرض لا تنبت الزهور" تأليف محمود دياب، وإخراج حسن الوزير، وبطولة سوسن بدر، حيث تبرز الأحداث أهمية السلام فى الحضارة الإنسانية، كما تؤكد عدم جدوى الصراعات بين البشر.​