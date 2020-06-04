أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الكنيسة القبطية تقدم ملابس واقية للأطقم الطبية بمستشفيات العزل

10:07 م الخميس 04 يونيو 2020
الكنيسة القبطية تقدم ملابس واقية للأطقم الطبية بمستشفيات العزل

الكنيسة

كتب - مصراوي:

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، ١٠٠٠ قطعة من الملابس الواقية للأطقم الطبية المعالجة لفيروس كورونا المستجد في مستشفيات العزل.

وتقدم الملابس الواقية، بمستشفيات العزل بمحافظات "القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة"، فى إطار مساندة الكنيسة للجيش الأبيض لمواجهة كورونا.

البابا تواضروس الثاني الأطقم الطبية مستشفيات العزل فيروس كورونا

الخبر التالى:

الأعراض بسيطة.. حسام حداد يعلن إصابته بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 28615

    عدد المصابين

  • 7350

    عدد المتعافين

  • 1088

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6390085

    عدد المصابين

  • 2771048

    عدد المتعافين

  • 383226

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الافتتاح قريبا.. 23 إجراء لضوابط التشغيل الجزئي للمطاعم والكافيهات السياحية