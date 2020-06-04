الكنيسة القبطية تقدم ملابس واقية للأطقم الطبية بمستشفيات العزل
10:07 م الخميس 04 يونيو 2020
كتب - مصراوي:
قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم، ١٠٠٠ قطعة من الملابس الواقية للأطقم الطبية المعالجة لفيروس كورونا المستجد في مستشفيات العزل.
وتقدم الملابس الواقية، بمستشفيات العزل بمحافظات "القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة"، فى إطار مساندة الكنيسة للجيش الأبيض لمواجهة كورونا.
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