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26 مليون دينار كويتي.. السيسي يوافق على قرض لتمويل طريق "النفق – شرم الشيخ"

09:35 ص الخميس 04 يونيو 2020
26 مليون دينار كويتي.. السيسي يوافق على قرض لتمويل طريق "النفق – شرم الشيخ"

الرئيس السيسي

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاقية قرض ثانٍ بقيمة 26 مليون دينار كويتي لتمويل مشروع طريق النفق- شرم الشيخ، ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

كما نص على تعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 13 مارس 2018 بين جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الموقعة في القاهرة بتاريخ 21 أكتوبر 2019.

السيسي الرئيس السيسي مشروع طريق النفق شرم الشيخ تنمية شبه جزيرة سيناء

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