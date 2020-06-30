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الوفد يمد فترة تلقي طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات النواب والشيوخ

09:34 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
الوفد يمد فترة تلقي طلبات الراغبين في الترشح لانتخابات النواب والشيوخ

المستشار بهاء الدين أبوشقة

مصراوي

أصدر المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، قرارًا بمد تقديم الطلبات للراغبين فى الترشح من أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية، لانتخابات مجلس الشيوخ حتى 5 يوليو المقبل، ومجلس النواب حتى يوم 10 يوليو المقبل.

وكان قد بدأ تقديم الطلبات اعتبارا من يوم السبت الموافق 9 مايو الماضي وحتى اليوم 30 يونيو.

ويستمر الحزب في فتح أبوابه لتلقي الطلبات من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا يوميًا بمقر الرئيسي في بولس حنا بالدقي، عدا أيام الأجازات والعطلات الرسمية، مع مراعاة كافة الاحتياطات والتعليمات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس حزب الوفد أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الراغبين فى الترشح، مبينًا أن شئون العضوية سوف تستمر في تلقى الطلبات من طالب الترشح شخصيًا بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

المستشار بهاء الدين أبوشقة انتخابات النواب انتخابات مجلس الشيوخ فيروس كورونا حزب الوفد

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