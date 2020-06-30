غدا.. وزير الآثار يفتتح المتحف المصري بالتحرير

مصراوي

يشهد الدكتور خالد العناني وزير الآثار والسياحية، صباح غد الأربعاء، إعادة فتح المتحف المصري بالتحرير، أمام الجمهور، وذلك بعد غلقه منذ مارس الماضي.

وياتي إعادة افتتاح المتحف المصري بالتحرير، في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار، لإعادة الفتح التدريجي لعدد من المتاحف والمواقع الأثرية مع عودة السياحة الوافدة إلى مصر اعتبارا من أول يوليو ٢٠٢٠.

على جانب آخر بدأ قصر البارون امبان، بضاحية مصر الجديدة، في استقبال زواره وجمهوره منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وتوافد على القصر المئات من محبي الآثار وعشاق الفنون، للاستمتاع بمشاهدة إحدى عجائب المنطقة، بما يحتويه القصر من آثار فريدة وتصميم مختلف مكنه من أن يكون تحفة فنية رائعة.