بالصور.. قصر البارون يبدأ في استقبال زواره

كتب- مصراوي:

تصوير- علاء أحمد:

بدأ قصر البارون امبان، بضاحية مصر الجديدة، في استقبال زواره وجمهوره منذ صباح اليوم الثلاثاء.

وتوافد

على القصر المئات من محبي الآثار وعشاق الفنون، للاستمتاع بمشاهدة إحدى عجائب المنطقة، بما يحتويه القصر من آثار فريدة وتصميم مختلف مكنه من أن يكون تحفة فنية رائعة.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح القصر أمس الاثنين، بعد ترميمه وإعادة تأهيله ليصبح معرضا يروي تاريخ حي مصر الجديدة.

ونظرا لرغبة عدد كبير في زيارة القصر، قرر وزير السياحة والآثار مد مواعيد فتح زيارة القصر لتكون من الساعة التاسعة صباحا وحتي السادسة بدلا من الرابعة مساءا.

وأكد وزير السياحة والآثار علي أنه في إطار التدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد ولضمان أعلى مستويات السلامة الصحية للزائرين سيتم بيع ٩٠٠ تذكرة فقط يوميًا كحد أقصى حتي منتصف يوليو الجاري، بواقع ١٠٠ زائر كل ساعة.

علي أن يتم تخفيض عدد التذاكر المباعة إلي ٧٠٠ تذكرة يوميا كحد أقصى بواقع ١٠٠ زائر كل ساعة، وذلك بعد منتصف يوليو الجاري بعد تطبيق مواعيد الفتح المعتادة من ٩ صباحا وحتي ٤ مساءا.

وأضاف: سيكون الحد الأقصى لعدد للزائرين داخل كل قاعة بالقصر ١٠ زائرين فقط، وأقصى عدد للزائرين بمنطقة البانوراما (سطح القصر) هو ١٥ شخص في نفس الوقت كحد أقصى، وسوف تستغرق الزيارة داخل مبنى القصر بحد اقصى٤٥ دقيقة.

وأشار العناني إلى أن القصر سوف يأخذ زائريه في رحلة إلى الماضي، حين بدأ البارون إمبان في إنشاء حي مصر الجديدة وبناء قصره الشهير، ليستمتع الزائر بمشاهدة بعض تفاصيل نمط الحياه اليومية المعروفه في أوائل القرن العشرين، حيث تم عرض أحد عربات ترام مصر الجديدة القديمة بحديقة القصر وذلك بعد ترميمها، بالإضافة إلى وضع سيارات قديمة مثل التي كانت تسير في شوارع القاهرة خلال عشرينات وثلاثينات القرن الماضي لتعطي صورة حية عن حي مصر الجديدة ونمط الحياة بها خلال هذه الفترة.

ويضم القصر لوحات إرشادية هي أحد العناصر المكونة لمعرض تاريخ حي مصر الجديدة، بالاضافة إلى تلك اللوحات الخاصة باشتراطات السلامة الصحية التي اقرتها الوزارة والتي يجب ان يتبعها الزائرين والسائحين خلال جولتهم داخل القصر، والبوابات الإلكترونية ونظام تأمين إلكتروني شامل ونظم إضاءة الخاصة بالعرض، وشاشات العرض المالتيميديا culturama لعرض صورا وأفلام وثائقية عن اعمال بناء حي مصر الجديدة وقصر البارون وشكل الشوارع والمباني والمحلات والسيارات الخاصة وعربات الترام وغيرها من مظاهر الحياة في الحي في ذلك الوقت.