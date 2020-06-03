حرصًا على سلامة المواطنين.. "الصحة" تعدم 76 طن أغذية فاسدة بالمحافظات

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ضبط وإعدام 76 طنًا و706 كجم أغذية متنوعة، و2465 لتر مشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلال عدة حملات تفتيشية شنتها الإدارة العامة للرقابة على الأغذية على المنشآت الغذائية بجميع محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية في ظل انتشار فيرس كورونا المستجد؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنه تم المرور على 5301 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها الاشتراطات الصحية العامة والخاصة الواجب توافرها؛ حيث تم إعدام 42 طنًا و968 كجم أغذية متنوعة و2297 لتر مشروبات؛ لعدم صلاحياتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف مجاهد، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه تم ضبط 33 طنًا و738 كجم أغذية متنوعة، و168 لتر مشروبات، للشك في صلاحياتها ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى سحب 9499 عينة من الأغذية وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة؛ للوقوف على مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمي.

ومن جانبة، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي، إلى تحرير 3951 محضرًا حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور، طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بوقف تشغيل 830 منشأة غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت؛ حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد عيد، أن الوزارة ماضية في تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية؛ لضمان سلامة الغذاء في ظل انتشار فيروس كورونا، واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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