"الوطنية للصحافة" ناعية "الميرغني": أحد رموز الصحافة المصرية
كتب- مصراوي:
تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة رئيسًا وأعضاءً وجميع العاملين بها بخالص التعازي في وفاة أحد رموز الصحافة المصرية الكاتب الصحفي والنقابي الكبير الأستاذ رجائي الميرغني وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، والذي وافته المنية فجر اليوم، بعد مسيرة عطاء متواصلة لوطنه ومهنته ونقابته.
ودعت الهيئة الوطنية للصحافة، في بيان، اليوم الأربعاء، الله عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ويسكنه فسيح جناته.
وتقدمت الهيئة بخالص العزاء لحرم الفقيد خيرية شعلان الكاتبة الصحفية، وأسرته وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
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