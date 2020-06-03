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"الوطنية للصحافة" ناعية "الميرغني": أحد رموز الصحافة المصرية

06:17 م الأربعاء 03 يونيو 2020
"الوطنية للصحافة" ناعية "الميرغني": أحد رموز الصحافة المصرية

رجائي الميرغني

كتب- مصراوي:

تقدمت الهيئة الوطنية للصحافة رئيسًا وأعضاءً وجميع العاملين بها بخالص التعازي في وفاة أحد رموز الصحافة المصرية الكاتب الصحفي والنقابي الكبير الأستاذ رجائي الميرغني وكيل نقابة الصحفيين الأسبق ونائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، والذي وافته المنية فجر اليوم، بعد مسيرة عطاء متواصلة لوطنه ومهنته ونقابته.

ودعت الهيئة الوطنية للصحافة، في بيان، اليوم الأربعاء، الله عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وتقدمت الهيئة بخالص العزاء لحرم الفقيد خيرية شعلان الكاتبة الصحفية، وأسرته وأصدقائه وتلاميذه ومحبيه وأن يلهمهم الصبر والسلوان.​

رجائي الميرغني الهيئة الوطنية للصحافة الصحافة المصرية

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