تغريم الممتنعين.. برلماني يقترح متابعة تحركات مصابي كورونا إلكترونيًا

كتب- مصراوي:

طالب الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، باستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة من أجل تتبع المصابين بفيروس كورونا حتى تتمكن الجهات المختصة من متابعة تحركاتهم والحد من خطر انتشار العدوى.

وأشار أبوالعلا، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن هناك أكثر من وسيلة يمكن تطبيقها سواء من خلال التطبيقات المعمول بها على الهواتف المحمولة أو من خلال شريحة يتم وضعها في إسورة طبية يصعب التخلص منها توضع في يد المرضى أو من خلال تطبيق يصمم خصيصًا لهذا الهدف ويتم تحميله على هواتفهم المحمولة.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 40 دولة على مستوى العالم بينهم عدد من الدول العربية استخدمت هذه الوسائل التي أثبتت فاعليتها في حصر وتحديد ومتابعة المصابين بالفيروس وهو ما يساهم بشكل كبير في مواجهته.

وأكد أبوالعلا، أن تفعيل هذا التطبيق الإلكتروني على الهواتف المحمولة للمصابين بالفيروس والمخالطين لهم سيكون إلزاميًا كما هو متبع في باقي الدول، ويمكن تخصيص غرامات مالية على الممتنعين.

وأضاف: من المهم جدا أن تكون لدى الجهات المختصة خريطة واضحة ولحظية بتحركات المصابين بالفيروس والمخالطين لهم حتى تتمكن من إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ولا يوجد ما يمنع أو يحول دون استخدام هذه الآلية في مصر.

وتابع أبوالعلا: لدينا الإمكانات البشرية والفنية التي ستساعدنا على استخدام هذه الآلية، ويجب استغلال كافة الوسائل التكنولوجية الحديثة لمواجهة هذا الفيروس.