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51 مليونًا و343 ألف جنيه.. "تضامن النواب" توافق على موازنة "القومي للبحوث الجنائية"

04:48 م الأربعاء 03 يونيو 2020
51 مليونًا و343 ألف جنيه.. "تضامن النواب" توافق على موازنة "القومي للبحوث الجنائية"

مجلس النواب

مصراوي

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال إجتماعها، اليوم الأربعاء، على موازنة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية للعام المالي 2020/2021، والتي تقدر بنحو 51 مليونًا و343 ألف جنيه، مقابل 47 مليونًا و464 ألف جنيه العام الجاري 2019/ 2020، بزيادة قدرها 3 ملايين و879 ألف جنيه.

وقدرت مخصصات الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) بالعام المالي الجديد بنحو 36 مليونًا و700 ألف جنيه، مقابل 33 مليونًا و806 آلاف جنيه العام الجاري 2019/2020، أما الباب الثاني (شراء السلع والخدمات) فقدر خلال العام الجديد بنحو 3 ملاييين و308 آلاف جنيه مقابل 2 مليون و338 ألف جنيه العام الجاري.

وبلغت المخصصات الموجهة للباب السادس؛ حيث شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، خلال العام المالي الجديد 2020/2021، نحو 10 ملايين و100 جنيه، وهو ذات المبلغ المدرج العام المالي الجاري.

جاء ذلك بعد تأكيد أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة، أهمية دور المركز القومي للبحوث الاجتماعية في إجراء الأبحاث المهمة، لا سيما في ظل جائحة كورونا، وسط مطالبات من رئيس اللجنة الدكتور عبد الهادي القصبي، بضرورة إعداد دراسة وبحث وافٍ حول ما بعد أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

مجلس النواب التضامن الاجتماعي القومي للبحوث الجنائية

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