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بعد واقعة الفيوم.. برلماني يطالب بعقد امتحانات إملاء للمسئولين بالأماكن القيادية

12:13 ص الأربعاء 03 يونيو 2020
بعد واقعة الفيوم.. برلماني يطالب بعقد امتحانات إملاء للمسئولين بالأماكن القيادية

محمد عبد الله زين الدين

كتب - مصراوي:

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإجراء اختبار إملائي لجميع من يتم تصعيدهم للمواقع القيادية بمختلف المؤسسات بالدولة.

وتقدم زين الدين في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإحالة الواقعة التي ارتكبها رئيس الوحدة المحلية لقرية المشرك قبلي بمحافظة الفيوم، وسكرتير الوحدة، الخاصة بالخطأ الإملائي الذي وقع فيه في خطاب موجه للمواطنين حول أزمة كورونا، طالبوا خلاله المواطنين بالقرية بارتداء "القمامة" بدلا من "الكمامة".

ووصف النائب، الأمر بالفضيحة مطالبا بضرورة إجراء امتحانات إملائية لأي مسئول يتم تصعيده للمواقع القيادية، خاصة بعد تداول هذا الخطاب على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي لاقى الكثير من السخرية والانتقادات الحادة حول تدني المستوى اللغوي لدى التنفيذيين.

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