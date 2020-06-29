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شبورة واضطراب ملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء(بيان بالدرجات)

04:44 م الإثنين 29 يونيو 2020
شبورة واضطراب ملاحة.. الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء(بيان بالدرجات)

شبورة

كتب- محمد عبدالناصر:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، معتدل نهارا على السواحل الشمالية، مع شبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا، حار نهارا على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على الشمال، معتدل على الجنوب.

ويكون هناك نشاط رياح على جنوب سيناء وعلى خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 22

الإسكندرية 29 23

وادي النطرون 32 21

طنطا 34 22

شبين الكوم 34 22

دمنهور 31 21

بلطيم 30 22

مطروح 28 21

السلوم 31 20

سيوة 36 21

بورسعيد 30 23

دمياط 29 22

الزقازيق 34 22

المنصورة 33 22

الإسماعيلية 35 19

السويس 36 20

العريش 31 21

رفح 30 22

راس سدر 34 24

نخل 34 17

نويبع 36 24

طابا 33 20

كاترين 31 18

الطور 33 24

شرم الشيخ 37 28

الغردقة 36 26

مرسى علم 36 28

الفيوم 35 22

بني سويف 36 22

المنيا 36 23

أسيوط 38 23

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 39 26

أسوان 40 27

إدفو 40 26

أبو سِمبل 40 25

الوادي الجديد 39 26

شلاتِين 37 30

أبو رماد 35 28

حلايب 33 28

راس حدربة 33 27

شبورة الطقس حالة الطقس درجات الحرارة الارصاد الجوية

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