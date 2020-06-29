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المقاولون العرب تنشر فيديو عن تطوير قصر البارون- كيف كان وكيف أصبح؟

04:07 م الإثنين 29 يونيو 2020
المقاولون العرب تنشر فيديو عن تطوير قصر البارون- كيف كان وكيف أصبح؟

قصر البارون

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب، بموقع فيسبوك، مقطع فيديو يتضمن مراحل تطوير قصر البارون، "كيف كان و كيف أصبح؟".

ويتضمن القصر، مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية و الرسومات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة (هليوبوليس والمطرية) عبر العصور المختلفة، بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة من الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

وبُني قصر البارون على طراز العمارة الهندية، حيث أسسه المليونير البلجيكي البارون إدوارد إمبان، ويقع القصر في شارع العروبة بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة.

قصر البارون المقاولون العرب

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