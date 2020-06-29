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القوات المسلحة تهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى 30 يونيو

10:10 ص الإثنين 29 يونيو 2020
القوات المسلحة تهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى 30 يونيو

الفريق أول محمد زكي

كتب- محمد سامي:

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العـام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى الثلاثين من يونيو لعام 2020.

وقال الفريق أول محمد زكي في برقيته: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسرني أن أهنئ سيادتكم بذكرى يوم الثلاثين من يونيو، ذلك اليوم المجيد من أيام الوطنية المصرية الذي شهد ثورة شعب مصر العظيم التي ساندتها القوات المسلحة لتصحيح المسار وإعادة بناء الوطن، والتأكيد على أن مصر لكل المصريين وليست حكراً لأحد".

وتابع: "بهذه المناسبة فإن القوات المسلحة ورجالها الذين هم أبناء كل المصريين يؤكدون على أنهم في مقدمة الصفوف دفاعاً عن الوطن وحماية مقدساته وسلامة أراضيه بكل التضحية والفداء من أجل أداء الواجب المقدس الذي كلفهم به شعب مصر العظيم، لتظل مصر دائماً حصن أمن وأمان لكل المصريين، حفظ الله مصر ورعاكم وأيدكم بنصره وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.​

محمد زكى ذكرى 30 يونيو القوات المسلحة السيسي الرئيس السيسي

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