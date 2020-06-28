"القوى العاملة": تعيين 202 شاب وصرف 100 مليون جنيه لـ20 ألف عامل غير منتظم بالغربية

كتب- يوسف عفيفي:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مديرية القوى العاملة بالغربية، قامت بتعيين نحو 202 شاب بمنشآت القطاع الخاص بمحافظة الغربية؛ من بينهم 15 من ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال شهادة القيد "كعب العمل"، فضلًا عن استخراج 1000 شهادة قيد.

وأكد سعفان، في بيان اليوم الأحد، أن المديرية تابعت صرف المنحة الرئاسية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للعمالة غير المنتظمة، لنحو 20 ألفًا و64 عاملًا بإجمالي 100 مليون و32 ألف جنيه، من خلال مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بالمحافظة، فضلًا عن صرف منحة مولود لأحد العاملين المسجلين بإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية.

وأوضح فتحي دسوقي، مدير المديرية، في تقريره للوزير عن إنجازات مايو الماضي، إنه تم منح 723 ترخيص مزاولة الحرفة، ونفس العدد شهادة قياس مستوى المهارة للعمال المهنيين والحرفيين.

وقال الوزير إنه تم التفتيش من خلال مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية على 1326 منشأة؛ لمتابعة ومراقبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية في هذا الخصوص، تم خلالها غلق 6 منشآت في نطاق المحلة الكبرى وطنطا؛ لاكتشاف بعض الحالات المصابة بفيروس كورونا، وفرض الحظر على العاملين بها ومنحهم إجازات، منوهًا بأن المديرية تلقت 7 شكاوى فردية، تم بحثها وتسويتها.