الليلة.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 12 ساعة
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع الخدمة عن عدة مناطق هم (دار السعادة- ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته- ميدان صلاح الدين ومتفرعاته- شارع إسماعيل رمزي)، 12 ساعة بداية من الساعة الثامنة مساء اليوم، وحتى الساعة الثامنة صباح غدا الأحد.
وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة نظرا لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بأعمال تجديد طرق وكباري منطقة الكابلات بالمطرية.
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