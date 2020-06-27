أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

الليلة.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 12 ساعة

12:09 م السبت 27 يونيو 2020
الليلة.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة 12 ساعة

قطع المياه

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن قطع الخدمة عن عدة مناطق هم (دار السعادة- ميدان الإسماعيلية ومتفرعاته- ميدان صلاح الدين ومتفرعاته- شارع إسماعيل رمزي)، 12 ساعة بداية من الساعة الثامنة مساء اليوم، وحتى الساعة الثامنة صباح غدا الأحد.

وأضافت الشركة في بيان اليوم، أن قطع الخدمة نظرا لقيام الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بأعمال تجديد طرق وكباري منطقة الكابلات بالمطرية.

قطع المياه شركة مياه الشرب منطقة الكابلات بالمطرية تجديد طرق وكباري

الخبر التالى:

التعايش مع كورونا.. اليوم الأول لعودة المطاعم والمقاهي وفتح دور العبادة (تغطية خاصة)

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 62755

    عدد المصابين

  • 16737

    عدد المتعافين

  • 2620

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9832349

    عدد المصابين

  • 5309813

    عدد المتعافين

  • 494657

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:التعايش مع كورونا.. اليوم الأول لعودة المطاعم والمقاهي وفتح دور العبادة (تغطية خاصة)