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بسبع لغات.. "الهجرة" تطلق فيلمًا حول حق مصر التاريخي في مياه النيل

08:50 م الجمعة 26 يونيو 2020
بسبع لغات.. "الهجرة" تطلق فيلمًا حول حق مصر التاريخي في مياه النيل

مياه النيل

كتب- أسامة علي:

أعدت وزارة الهجرة فيلمًا توضيحيًا قصيرًا حول حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل ودحض المزاعم الإثيوبية في هذا الصدد.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن الفيلم تم إخراجه بسبع لغاتٍ؛ هي: "الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والروسية والصينية، إضافة إلى اللغة العربية".

ودعت وزيرة الهجرة أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى مشاركة الفيلم ونشره على أوسع نطاق كل حسب دولة الإقامة ووفقا للغتها.

كما دعت الوزيرة أبناء مصر إلى إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي حول حق مصر الأصيل في مياه النيل، وأن مياه النيل بالنسبة لشعب مصر -وكما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي- مسألة حياة أو موت.

وفي السياق نشر الفيلم على صفحات وزارة الهجرة الرسمية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، كما تهدف الوزارة إلى نشره بشكل واسع بحيث يتم تداوله في كافة أنحاء العالم.

الإصدارات السبعة للفيلم بالسبع لغات مجمعة على الرابط التالي:

مياه النيل وزارة الهجرة إثيوبيا نهر النيل سد النهضة

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