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حدث في 8 ساعات| قرارات حكومية للتعايش مع كورونا.. والصحة تنشر تعريفًا جديدًا للإصابة بالفيروس

07:33 م الخميس 25 يونيو 2020
حدث في 8 ساعات| قرارات حكومية للتعايش مع كورونا.. والصحة تنشر تعريفًا جديدًا للإصابة بالفيروس

حدث في 8 ساعات

كتب- مصراوي:

شهدت مصر، الخميس، أحداثاً سياسية واقتصادية واجتماعية، أبرزها موافقة الحكومة على خمس قرارات، ومشروع قرار بترشيد الإنفاق العام بسبب كورونا، وإصدار الصحة تعريفًا جديدًا؛ لتشخيص الحالات المشتبهة والمصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية، والتي جاءت كما يلي:

التعايش مع كورونا مجلس الوزراء مصطفى مدبولي السيسي الرئيس السيسي فيروس كورونا وزارة الصحة وزير التربية والتعليم طارق شوقي

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