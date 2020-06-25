حدث في 8 ساعات| قرارات حكومية للتعايش مع كورونا.. والصحة تنشر تعريفًا جديدًا للإصابة بالفيروس
كتب- مصراوي:
شهدت مصر، الخميس، أحداثاً سياسية واقتصادية واجتماعية، أبرزها موافقة الحكومة على خمس قرارات، ومشروع قرار بترشيد الإنفاق العام بسبب كورونا، وإصدار الصحة تعريفًا جديدًا؛ لتشخيص الحالات المشتبهة والمصابة بفيروس كورونا المستجد.
ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الساعات الماضية، والتي جاءت كما يلي:
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