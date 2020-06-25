أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

"عين شمس" تُطلق مبادرة "عيادة آمنة" لتطهير 1000 عيادة أسنان لمواجهة كورونا

04:14 م الخميس 25 يونيو 2020
"عين شمس" تُطلق مبادرة "عيادة آمنة" لتطهير 1000 عيادة أسنان لمواجهة كورونا

جامعة عين شمس

كتب- أحمد جمعة

أطلقت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، اليوم الخميس، مبادرة "عيادة آمنة"؛ لدعم أطباء الأسنان لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد ضياء، عميد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، إن أزمة كورونا أدت إلى توقف أطباء الأسنان عن العمل بصورة كبيرة، ومع توجه الدولة للتقليل من القيود والإجراءات الاحترازية وعودة الحياة إلى طبيعتها بصورة تدريجية، فمن المتوقع عودة أطباء الأسنان إلى العيادات لتأدية خدماتهم العلاجية من جديد.

وأضاف ضياء، في بيان اليوم، أن أهمية المبادرة تتمثل في دعم أطباء الأسنان من خلال التعريف بالإجراءات الوقائية أثناء تقديم الخدمات العلاجية داخل العيادات؛ لتوفير بيئة آمنة لكل من الطبيب وفريق التمريض والمرضى.

وقال الدكتور رامي ماهر، وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن فريق من أعضاء هيئة التدريس من وحدة مكافحة العدوى بالكلية، قام بعمل كُتيب للإجراءات الاحترازية الواجب العمل بها داخل عيادات الأسنان، ومن المقرر أن تقوم الكلية بعمل محتوى مصور "فيديو" لشرح تلك الإجراءات؛ لوصول المحتوى إلى أكبر عدد ممكن من الأطباء في مصر والعالم.

وأوضح المهندس أحمد يحيى، أن المبادرة ستعمل على تعقييم وتطهير 1000 عيادة أسنان في مُختلف محافظات مصر، وتوفير منتجات التطهير والتعقيم داخل العيادات، على أن تستمر المبادرة لمدة شهرين.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى نشر المعرفة بإجراءات مكافحة العدوى داخل العيادات والمستشفيات، نظرًا لأن الأطباء يمثلون القاعدة الأساسية في الرعاية الصحية، والأكثر عُرضة للإصابة بالفيروسات، وتعمل على مساعدة أطباء الأسنان على العودة إلى عياداتهم من جديد، عقب عزوف المواطنين عن الذهاب إلى العيادات؛ تخوفًا من الإصابة بالفيروس.

جامعة عين شمس فيروس كورونا كوفيد 19 مبادرة عيادة آمنة

الخبر التالى:

اليوم.. 15 رحلة شحن جوي بمطار القاهرة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 59561

    عدد المصابين

  • 15935

    عدد المتعافين

  • 2450

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9457902

    عدد المصابين

  • 4767027

    عدد المتعافين

  • 483247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ترشيد الإنفاق و40 مليون كمامة قماش.. الحكومة توافق على 12 قرارًا