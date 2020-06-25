منها الصين.. مصر للطيران: رحلات إلى 29 نقطة مباشرة اعتبارًا من أول يوليو



كتب- محمد عبيد:



أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن بدء تشغيل رحلاتها إلى أكثر من 29 نقطة مباشرة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة المصرية لعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية واستعداد وزارة الطيران المدني بجميع هيئاتها وشركاتها لعودة حركة السفر.



وصرح الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه سيتم تشغيل رحلات إلى 17 نقطة بقارة أوروبا و4 نقاط بقارة أفريقيا و4 نقاط بالخليج والشرق الأوسط و3 نقاط بأمريكا الشمالية وإلى مدينة جوانزو بالصين.



وأوضح حرص الشركة على توفير جميع سبل الراحة والأمان لركابها في جميع خطوات اجراءات سفرهم ابتدءًا من حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران أو مركز الاتصالات والاستعدادات التي تمت داخل المطارات للحفاظ على توفير مسافات آمنة بين الركاب المسافرين وعلى جميع طائراتنا المزودة بأنظمة لتنقية الهواء من الفيروسات والبكتيريا وتجديد الهواء داخل مقصورة الطائرة وكذلك الوجبات المغلفة وحقيبة المستلزمات الوقائيه التي سيتم توزيعها على الركاب بالإضافة إلى اهتمام الشركة بتزويد موظفيها بجميع المستلزمات الوقائيه المناسبة.



ومن جانبه قال الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية: وضعت الشركة خطة تصاعدية لإعادة تشغيل رحلاتها إلى العديد من النقاط حيث تبدأ الشركة خلال الأسبوع الأول في تسيير رحلاتها إلى 13 نقطة بقارة أوروبا وهي (امستردام – أثينا – بروكسل – بودابست – باريس – روما – ميلانو - لندن - فرانكفورت – ميونخ – برلين – فيينا _ اسطنبول) وسيتم إضافة رحلات إلى كل من (برشلونة – كوبنهاجن – جنيف – مدريد) خلال الأسابيع القليلة المقبلة، و3 نقاط بقارة أفريقيا وهي (أديس أبابا – جوبا – تونس).



وسيتم إضافة (دار السلام) خلال الأسابيع المقبلة، و4 نقاط بمنطقة الشرق الأوسط وهي (دبي – أبوظبي – الشارقة – بيروت)، و3 نقاط بقارة أمريكا الشمالية وهي (واشنطن – نيويورك – تورونتو) بالإضافة إلى نقطة واحدة بالشرق الأقصى إلى مدينة (جوانزو) بالصين اعتبارًا من 8 يوليو، بالإضافة إلى تشغيل رحلات داخلية على مدار الأسبوع إلى كل من مدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.



يذكر أنه يمكن للركاب معرفة أيام سفر الرحلات وحجز تذاكرهم ومعرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على رحلات مصر للطيران وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.