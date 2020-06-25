المشاركة في 317 مشروعًا قوميًا.. الإنتاج الحربي تستعرض إنجازات 6 أعوام "أرقام"



كتب- محمد سامي:



أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، إنجازات 6 أعوام شهدتها مصر في مختلف المجالات والقطاعات بالدولة.



وقالت الوزارة، إن الجهات التابعة لها حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية وخاصةً في مجال التصنيع المشترك بالتعاون مع العديد من الشركات العالمية لامتلاك واستيعاب التكنولوجيات الحديثة وتطبيقاتها المتنوعة وخطوط إنتاجها لتوطينها.



وأكدت امتلاكها لمنظومة متكاملة تعمل من خلال خمسة محاور: صناعية، تدريبية، بحثية، نظم معلومات IT، وإنشاءات، وهو ما جعلها جزءاً مهماً في الصناعة الوطنية بما لديها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وكوادر بشرية متميزة، حيث تتكون من 17 شركة صناعية، بالإضافة إلى مركز لنظم المعلومات والحواسب، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات والاستشارات الهندسية، إلى جانب قطاع متكامل للتدريب ومركز طبي وقطاع للميادين المركزية يقوم بأعمال اختبار الأسلحة والذخائر المنتجة بشركات الوزارة.



وحرصت الوزارة على وضع رؤية تؤكد أنها مؤسسة صناعية متطورة تعمل كمصدر رئيسي لتسليح قواتنا المسلحة وحريصة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري والمشاركة في المشروعات القومية والتنموية في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة.





أهم أهداف الإنتاج الحربي

خلال 6 أعوام ماضية، وتحديداً خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، تم العمل على عدة محاور لتنفيذ الأهداف الرئيسية ببرنامج عمل الحكومة، أولها هو وضع خطة لتطوير الأداء وبناء القدرات، وثانيها هو دفع العمل في مجال المنتجات الحربية، أما المحور الثالث فهو استغلال الطاقات الإنتاجية الفائضة، ويتمثل المحور الرابع في إنشاء خطوط إنتاج وشركات صناعية جديدة.



أولا.. وضع خطة تطوير الأداء وبناء القدرات

من منطلق إيمانها بأن الموارد البشرية هي واحدة من أهم مواردها، قامت وزارة الإنتاج الحربي بوضع خطة طموحة لتطوير الأداء وبناء القدرات، تقوم على 6 نقاط رئيسية تتمثل في (إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي، تمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، تخفيض تكاليف الإنتاج، تطوير منظومة الجودة، تطوير منظومة التسويق، التحول الرقمي).



وفيما يتعلق بإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي، تم إعادة هيكلة الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي بالتعاون مع وحدة التميز المؤسسي بوزارة التخطيط، حيث تم استحداث وحدات جديدة بالهيكل التنظيمي للوزارة والهيئة تتضمن كل من قطاع الإدارة الاستراتيجية لإعداد استراتيجية الوزارة والهيئة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب وحدة المراجعة الداخلية لتحقيق مفاهيم الحوكمة ولتدعيم مبدأ الشفافية، واستحداث قطاع سلاسل الإمداد لتحقيق أعلى معدلات كفاءة التشغيل وترشيد استخدام الموارد، وقطاع الهندسة الصناعية بهدف تطوير العمليات الصناعية وبناء جيل جديد من المهندسين المتخصصين في عمليات تصنيع الإنتاج الحربي، كما تضمنت الوحدات المستحدثة بالهيكل الإداري وحدة التحول الرقمي لتقديم الدعم الفني وتنفيذ مخطط رقمنة العمليات الإنتاجية.



وفي نفس الإطار الخاص بإعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي تم تطوير عدد من الوحدات والقطاعات بالاستعانة بجهات متخصصة، منها تطوير كل من قطاع التسويق بالهيئة والشركات (بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري)، وقطاع الموارد البشرية وإعادة هيكلته (بالتعاون مع وزارة التخطيط)، وقطاع السلامة والصحة المهنية بالهيئة والشركات التابعة، والقطاع المالي والاقتصادي بالهيئة والشركات، إلى جانب الاستعانة بخبراء متخصصين فيما يخص منظومة المخازن الخطرة وإعادة هيكلة النظم المالية بالشركات.



كما تم تطوير منظومة القوى البشرية والتدريب بإجراء خطة تدريب موجهة بالتعاون مع جهات تدريب متخصصة مثل (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري – غرفة التجارة الأمريكية – الجامعة الأمريكية – معهد التخطيط القومي – شركة إنبي – الأكاديمية الوطنية للبترول)، بهدف التدريب على (الحوكمة – التمويل والاستثمار – التخطيط الاستراتيجي – المراجعة الداخلية – إدارة المخاطر والأزمات) والتي تستهدف (رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة – العاملين بالإدارة العليا – العاملين بالتخصصات المستحدثة – العاملين بالوحدات التي تم هيكلتها).



أما فيما يتعلق بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة فقد تم تعيين 3 مساعدين لوزير الدولة للإنتاج الحربي، و4 مساعدين لكل رئيس مجلس إدارة شركة ووحدة تابعة، إلى جانب تنفيذعدد 2 برنامج تدريبي لتأهيل الشباب المتميز على القيادة، وتصعيد الكوادر المتميزة لشغل مناصب قيادية.



وحرصت الوزارة، على تطوير منظومة الجودة من خلال تحديث 343 مواصفة لأحدث المعايير والمواصفات الدولية، وتنفيذ 1100 اختبار ومعايرة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تحديث منظومة فحص المواد الخام، وتنفيذ أنشطة مكملة لتطوير منظومة الجودة.



واستعانت الإنتاج الحربي بخبراء من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإعادة هيكلة قطاع التسويق، وتطوير منافذ البيع ومنظومة خدمة العملاء، وإنشاء منصة تكنولوجية للتسويق والتجارة الإلكترونية، وتنشيط التسويق بالإشتراك في المعارض المحلية والدولية، إلى جانب فتح أسواق تصديرية جديدة.



وفي إطار تحول الدولة المصرية إلى المجتمع الرقمي، سعت وزارة الإنتاج الحربي من خلال رئاسة لجنة تنمية الصناعات الرقمية وعضوية تحالف التحول الرقمي إلى تطبيق منظومة الكود الموحد بالتعاون مع هيئة تسليح القوات المسلحة، وتطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على خط إنتاج بشركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة



(مصنع 300 الحربي)

تتمثل المهمة الأساسية للإنتاج الحربي في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة، لذا فقد تم خلال السنوات الست الماضية تسليم التعاقدات السابقة من عام (2002-2003) والالتزام بتسليم التعاقدات الجديدة اعتباراً من عام 2014، بالإضافة إلى تنفيذ 68 مشروع استثماري جديد لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج الحربي، كما يتم العمل على خطة لتطوير إنتاج الذخائر بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقوات المسلحة لتلبية احتياجات القوات المسلحة علي مدار ثلاث سنوات، إلى جانب التعاون مع الجهات البحثية بالقوات المسلحة لتطوير وإنتاج أنظمة جديدة من الأسلحة والذخائر والمعدات والعربات المدرعة.



معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية EDEX 2018

كان من أهم الإنجازات المتحققة خلال هذه الفترة فيما يتعلق بمحور دفع العمل في مجال المنتجات الحربية اشتراك وزارة الإنتاج الحربي مع القوات المسلحة المصرية في الإعداد لمعرض مصر الدولي للصناعات

الدفاعية والعسكرية EDEX 2018 والذي شارك فيه حوالي 10 آلاف زائر من أكثر من 40 دولة و350 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية على التطور مما كان له الأثر في الاطلاع على أحدث التكنولوجيات العالمية وتبادل الخبرات مع الشركات المتخصصة، ويتم حالياً الإعداد لمعرض EDEX 2020.



ووضعت وزارة الإنتاج الحربي على عاتقها مسئولية إرساء قواعد لبناء نواة صناعية يُعتمد عليها للمشاركة في النهوض بالاقتصاد القومي والمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية تحت شعار "صنع في مصر"، وتحقيق الاستفادة المثلى من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة للمساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة.



كما تمت المشاركة في تنفيذ 125 مشروعاً قومياً وتنموياً بالدولة لصالح وزارات ومحافظات وهيئات الدولة المختلفة، بقيمة إجمالية بلغت 4334.92 مليون جنيه، وجارٍ استكمال تنفيذ 192 مشروعا بقيمة 25061.243 مليون جنيه.



وفي مجال الكهرباء والطاقة تم تنفيذ 3 مشروعات بقيمة 93.08 مليون جنيه أهمها مشروع إنشاء شبكة كهرباء لمشروع الإسكان الإجتماعي بمدينة النهضة/ حي السلام ثانٍ، وتصنيع وتوريد محطات الطاقة الشمسية بقدرات مختلفة لمدينتي (برج العرب - أسيوط)، ويجري العمل على الانتهاء من أعمال 7 مشروعات على رأسها تنفيذ خط نقل الكهرباء بطول 60 كم بين البستان ووادي النطرون جهد 220 ك.ف، وإقامة محطات طاقة شمسية بأسطح المباني بالعاصمة الإدارية الجديدة بقدرة 17.9 ميجا وات.



وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم الاشتراك في تنفيذ 7 مشروعات بقيمة 191.94 مليون جنيه، وتعد أهم المشروعات المنفذة في هذا المجال منظومة تعداد السكان، ومراجعة وتحديث وأرشفة نماذج بيانات البطاقات للأسرة على مستوي الجمهورية، كما يجري الانتهاء من 6 مشروعات في هذا المجال أهمها إنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، وإنشاء وتطوير مكاتب البريد بالمحافظات، وإنشاء منظومة لميكنة بيانات العقارات على مستوى الدولة، وميكنة وتشغيل منظومة تتبع الأدوية والمستحضرات الطبية.





تطوير مكاتب البريد بالمحافظات



وفي مجال الإنشاءات والمرافق تم تنفيذ 90 مشروعا بقيمة 1732.3 مليون جنيه على رأسها مشروعات إنشاء ورفع كفاءة الملاعب الرياضية والساحات ومراكز الشباب المتنوعة وحمامات السباحة والصالات الرياضية، وإنشاء ورفع كفاءة المنشآت الحكومة والأبنية التعليمية والمستشفيات والمعاهد الصحية بمختلف المحافظات، إلى جانب إنشاء الأسواق الحضارية بالمحافظات، ووحدات سكنية للأسر الأولى بالرعاية وتطوير الوحدات السكنية بالمناطق الخطرة، ويجري استكمال أعمال 127 مشروعا بذات المجال.





التنمية المحلية

وفي مجال التنمية المحلية تم تنفيذ 3 مشروعات بقيمة 190.9 مليون جنيه، وهي إنشاء مصانع تدوير المخلفات، وتأهيل ورفع كفاءة المجازر الآلية (دواجن / ماشية) بالمحافظات، وإنشاء الصوب الزراعية، ويتم استكمال 6 مشروعات وأهم المشروعات المنفذة في هذا المجال تتمثل في إنشاء المفارخ السمكية، وإنشاء ورفع كفاءة خطوط تدوير المخلفات بمحافظات (الغربية، المنيا، سوهاج) في إطار خطة منظومة النظافة الجديد للعام المالي 2019/2020.



الري

أما في مجال الموارد المائية والري فقد تم تنفيذ 8 مشروعات بقيمة 476.84 مليون جنيه أهمها تشغيل آبار المياه بالطاقة الشمسية وتصنيع أنظمة الري الحديث (بالرش، بالتنقيط)، وبخلاف تلك المشروعات الهامة، ويجري استكمال أعمال 4 مشروعات على رأسها إنشاء محطات الخلط الوسيط من نهايات المصارف للترع، وتأهيل ورفع كفاءة قناطر إسنا، بالإضافة إلى تأهيل منظومة حقن السيليكات بالسد العالي وخزان أسوان .



رصف الطرق

وفي مجال تمهيد ورصف الطرق بالمحافظات المختلفة تم الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات بقيمة 1599.17 مليون جنيه، كما يتم استكمال تنفيذ أعمال 26 مشروعا.



السياحة والآثار

وفي مجال السياحة والآثار تم تنفيذ 7 مشروعات بقيمة 32.62 مليون جنيه أهمها تصنيع الأنظمة الأمنية للمتاحف والمنشآت الآثرية، وتصنيع العجلات الحربية لنقل المومياوات لمتحف الحضارة، ويجري العمل على الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات منها تصنيع وتوريد أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية وإنشاء محطات طاقة شمسية للمنشآت.







الزراعة واستصلاح الأراضي

وفي مجال الزراعة واستصلاح الأراضي يتم استكمال 3 مشروعات أهمها إنشاء منظومة حصر الحيازات الزراعية، وتصنيع وتوريد المعدات الزراعية (السطارات – مجففات الذرة ).



النقل والمواصلات

يتم استكمال تنفيذ 3 مشروعات في مجال النقل والمواصلات بقيمة 1133 مليون جنيه، وتتمثل أهم المشروعات المنفذة في تطوير مزلقانات السكك الحديدية من خلال تنفيذ أعمال (مدنية / كهروميكانيكية)، تطوير ورفع كفاءة محطات السكك الحديدية وأرصفتها، إلى جانب مشاركة "الإنتاج الحربي" في تنفيذ برنامج توطين صناعة المركبات الكهربائية في مصر وتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين والسولار إلى الغاز الطبيعي بالتعاون مع وزارات وهيئات الدولة المعنية، حيث كان للإنتاج الحربي السبق في تدشين مشروع توطين تصنيع الأتوبيسات الكهربائية في مصر اعتباراً من 29/10/2019 بالتعاون مع كبرى الشركات الصينية "فوتون"، ومخطط الانتهاء من إقامة المصنع المخصص لتصنيع الأتوبيسات الكهربائية بالإنتاج الحربي بالتعاون مع إحدى الشركات الأمريكية "أريزون" بنهاية عام 2020.





فيروس كورونا

تتعاون وزارة الإنتاج الحربي مع مختلف الجهات بالدولة في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث بدأت الوزارة بإعداد وتنفيذ خطة وطنية لإنتاج مختلف المنتجات التي يحتاجها المواطنين والمؤسسات لمكافحة الفيروس من مُطهرات ومنظفات وكمامات وبوابات تعقيم، وقامت بتوريدها للجهات المختلفة بالدولة.



ويتم طرح (المُطهرات والمنظفات والكمامات الطبية) في معارض ومنافذ بيع المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي والمنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بجودة عالية وأسعار منافسة، حيث يتم تصنيع وتوريد مستلزمات طبية بقيمة 243.505 مليون جنيه، مثل توريد 2446 بوابة تعقيم للجهات المختلفة بالدولة، منها 1298 بوابة لصالح وزارة التربية والتعليم ضمن جهود الوزارة في تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة.





إنشاء خطوط إنتاج وشركات صناعية جديدة

نجحت وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020 في إنشاء العديد من خطوط الإنتاج والشركات الصناعية الجديدة التي تساهم في إنتاج وتصنيع العديد من المنتجات المختلفة، فقد تم إقامة 6 خطوط إنتاج جديدة لإنتاج كل من (الشاحنات الثقيلة "ماز" بالتعاون مع شركة ماز البيلاروسية، بالإضافة إلى البوابات الأمنية الإلكترونية بالتعاون مع شركتي VMI وKNM وكلاء شركة جارت الأمريكية، وإنتاج عدادات الكهرباء الذكية بالتعاون مع شركة هواوي وZTE الصينية، بالإضافة إلى عدادات المياه مسبوقة الدفع بالتعاون مع شركة أفق لخدمات الطاقة، وعدادات الغاز مسبوقة الدفع بالتعاون مع شركتي نات جاز والسويدي إلكتروميتر).





إنتاج الشاحنات الثقيلة "ماز" بالتعاون مع شركة ماز البيلاروسية

تستهدف الوزارة إقامة 4 خطوط إنتاج بالتعاون مع الجانب البيلاروسي، وذلك لإنتاج معدات هندسية مثل اللودر والهراس والكلارك بالتعاون مع شركة "أمكودور" البيلاروسية، إلى جانب التعاون في إنتاج الجرارات الزراعية بالتعاون مع شركة "منسك تراكتور" البيلاروسية، وخط إنتاج محركات ديزل بالتعاون مع شركة "منسك موتورز" البيلاروسية، وأخيراً التعاون مع شركة "ببروسكا أجروماش" البيلاروسية في مجال إنتاج معدات الميكنة الزراعية (محشة طولية / رأسية - مكبس قش صغير/ كبير – مقطورة نثر السماد).



وتم تأسيس 8 شركات صناعية جديدة، وهي (شركة مصر الخليج للمصاعد والسلالم الكهربائية بالتعاون مع شركة الخليج للمصاعد والسلالم السعودية - شركة أبوزعبل لخدمات التخريم بالتعاون مع الشركة العربية للصناعة والتعدين وهندسة الصخور العُمانية - شركة هليوبوليس شرف كيميكلز لإنتاج الفتيل الانفجاري بالتعاون مع شركة شرف كيميكلز - الشركة المصرية لتكنولوجيا الصناعات لإنتاج الأسوار السلكية الأمنية بالتعاون مع شركة IMUT المصرية - شركة النجيل الصناعي "EVER GREEN" بالتعاون مع شركة IMUT - الشركة المصرية للمستلزمات الرياضية بالتعاون مع المقاصة سبورت وصندوق التمويل الأهلي ومؤسسة مستر سبورت - الشركة الوطنية للمستحضرات الدوائية "WE-CAN" بالتعاون مع شركتيّ فاكسيرا وفاركو وصندوق تحيا مصر - شركة هليوبيسان لإنتاج موانع التسريب بالتعاون مع شركة بيسان السعودية).



ويتم حالياً العمل على تأسيس 10 شركات صناعية جديدة وهي (مجمع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءا من الكوارتز المصري بالتعاون مع الشركة المصرية للسبائك الحديدية وإحدى الشركات العالمية الصينية - مصنع لإنتاج مواسير البولي إيثيلين عالي الكثافة بالتعاون مع شركة الاتحاد لصناعة الأنابيب الإماراتية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي - مصنع لإنتاج إطارات السيارات بالتعاون مع شركة IMUT وشركة بولي الصينية - مصنع لإنتاج الأتوبيسات الكهربائية بالتعاون مع شركة IMUT وشركة فوتون الصينية - مصنع لإنتاج سيارات النقل الخفيفة بالتعاون مع شركة IMUT - شركة لإنتاج الأسطوانات المتطورة للغاز الطبيعي بالتعاون مع شركة رونجاس النيجيرية والمجموعة المتحدة - مصنع لإنتاج محطات ومراكز الشحن وأنظمة تخزين وتوفير الطاقة الكهربائية بالتعاون مع شركتيّ IMUT المصرية وSSE الصينية - مصنع لإنتاج أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة IMUT - مصنع لإنتاج محطات تنقية المياه بتكنولوجيا "ZLD" بالتعاون مع شركة IDWT - مصنع لإنتاج فلاتر محطات التوليدالكهرباء بالتعاون مع شركة ATD الإماراتية).





وتعكس الأرقام جهود "الإنتاج الحربي" وإنجازاتها على مدار السنين الست الماضية، حيث بلغ إجمالي إيرادات النشاط عام (2014/2015) مبلغ 4.2 مليار جنيه، بينما وصل في عام (2019/2020) إلى 16.5 مليار جنيه