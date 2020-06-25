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بعد تجديد الثقة.. حسين زين: سنقدم المساندة الإعلامية لمؤسسات الدولة

12:40 م الخميس 25 يونيو 2020
بعد تجديد الثقة.. حسين زين: سنقدم المساندة الإعلامية لمؤسسات الدولة

حسين زين

كتب- مصراوي:

تقدم حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تجديد الثقة بتوليه رئاسة الهيئة الوطنية للإعلام، داعياً الله التوفيق في استكمال مسيرة التنمية والبناء والاستقرار وتخطي كل التحديات التي تواجه الوطن.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً بتشكيل مجلس الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين لمدة 4 سنوات أخرى.

وقال زين، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الوطنية للإعلام مستمرة في تفعيل دورها على نحو يسهم في تحقيق أهداف السياسة الإعلامية للدولة المصرية من زيادة الوعي وتنوير العقول وتحقيق الشفافية والمصداقية في التناول الإعلامي لمختلف القضايا.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، تقديم المساندة الإعلامية لكافة مؤسسات الدولة المصرية في معركة البناء والتعمير ومعركة دحر الإرهاب والتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف التشكيك في الجهود المبذولة

كما شدد على استمرار الوطنية للإعلام بأبنائها في تحديث وتطوير آليات العمل بها لمواكبة التطور المذهل في تكنولوجيا الإعلام وتحقيق المنافسة.​

حسين زين مؤسسات الدولة الهيئة الوطنية للإعلام مصطفى مدبولي السيسي مجلس الوزراء

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