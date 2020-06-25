مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 79 رحلة خلال 24 ساعة

كتب- محمد عبيد:

تشهد صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، نحو 79 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 5063 مصريًا.

ويتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار: تستقبل صالات الوصول خلال الـ24 ساعة 39 رحلة طيران استثنائية تنقل على متنها 3753 راكبًا مصريا من عدة دول عربية وعواصم أوروبية، وتشمل الرحلات شركات طيران دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، والعديد من رحلات طائرات الشحن الجوي والرحلات الخاصة، ما يؤكد جاهزية المطار لاستقبال الركاب والسائحين.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المنتظر أن تغادر المطار 40 رحلة سفر استثنائية إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تنقل على متنها 1310 ركاب من جنسيات مختلفة.