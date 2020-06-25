أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 79 رحلة خلال 24 ساعة

10:04 ص الخميس 25 يونيو 2020
مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 79 رحلة خلال 24 ساعة

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

تشهد صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، نحو 79 رحلة طيران ركاب وبضائع دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 5063 مصريًا.

ويتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالمطار: تستقبل صالات الوصول خلال الـ24 ساعة 39 رحلة طيران استثنائية تنقل على متنها 3753 راكبًا مصريا من عدة دول عربية وعواصم أوروبية، وتشمل الرحلات شركات طيران دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، والعديد من رحلات طائرات الشحن الجوي والرحلات الخاصة، ما يؤكد جاهزية المطار لاستقبال الركاب والسائحين.

وأشارت المصادر، إلى أنه من المنتظر أن تغادر المطار 40 رحلة سفر استثنائية إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تنقل على متنها 1310 ركاب من جنسيات مختلفة.

مطار القاهرة الدولي منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا

الخبر التالى:

وزير التنمية المحلية يطالب أولياء الأمور بعدم التزاحم أمام اللجان وتجنب التجمعات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 58141

    عدد المصابين

  • 15535

    عدد المتعافين

  • 2365

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9285839

    عدد المصابين

  • 4996871

    عدد المتعافين

  • 477007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان