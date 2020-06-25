169 مليار جنيه.. مدبولي يصدر قرارًا بشأن القسط الثاني لأموال التأمينات الاجتماعية
كتب- محمد نصار:
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1218 لسنة 2020 بشأن القسط السنوي الثاني لأموال هيئة التأمين الاجتماعي لدى الحكومة.
ونص القرار على أن تلتزم وزارة المالية بسداد القسط الثاني السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي البالغ 169.9695 مليار جنيه على أجزاء شهرية بقيمة 14.164125 مليار جنيه عن السنة المالية "2020 – 2021".
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