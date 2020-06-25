أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

169 مليار جنيه.. مدبولي يصدر قرارًا بشأن القسط الثاني لأموال التأمينات الاجتماعية

12:02 ص الخميس 25 يونيو 2020
169 مليار جنيه.. مدبولي يصدر قرارًا بشأن القسط الثاني لأموال التأمينات الاجتماعية

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1218 لسنة 2020 بشأن القسط السنوي الثاني لأموال هيئة التأمين الاجتماعي لدى الحكومة.

ونص القرار على أن تلتزم وزارة المالية بسداد القسط الثاني السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي البالغ 169.9695 مليار جنيه على أجزاء شهرية بقيمة 14.164125 مليار جنيه عن السنة المالية "2020 – 2021".

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء التأمينات الاجتماعية

الخبر التالى:

المتحدة للخدمات الإعلامية: نثمن دور الأزهر كإشعاع نور واعتدال للعالمين العربي والإسلامي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 58141

    عدد المصابين

  • 15535

    عدد المتعافين

  • 2365

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9285839

    عدد المصابين

  • 4996871

    عدد المتعافين

  • 477007

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير الري: "ضمنا لإثيوبيا توليد 80% من الكهرباء في أحلك ظروف الجفاف"