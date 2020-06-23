منع الكراسي بالشوارع وسحب الترخيص.. التنمية المحلية تكشف آليات التعامل مع المقاهي والمطاعم

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي للوزارة، آليات تطبيق القرارات الجديدة بشأن التعايش مع فيروس كورونا المستجد وعودة العمل بنسبة 25% للمطاعم والمقاهي.

وقال قاسم، لمصراوي، الثلاثاء، إن الوزارة لديها عدة آليات للتعامل مع الأمر وإحكام الرقابة على عملية التنفيذ، حيث أصدرت الوزارة كتابا دوريًا إلى جميع المحافظات لبدء الاستعداد لتطبيق القرارات الجديدة.

وأشار متحدث الوزراة، إلى أنه بالنسبة للمطاعم يوجد لديها عدد من الترابيزات وفق استيعاب كل مكان، سيتم ترك مسافة 2 متر من جميع الاتجاهات حول كل ترابيزة وإزالة الزائد عن التقسيم الجديد، وسيتم ترك مسافة متر بين كل شخص من الاتجاهين على أن يكون الحد الأقصى لعدد الأفراد على كل ترابيزة 6 أفراد فقط.

وشملت التوجيهات إلزام المطاعم بتوفير الكواشف الحرارية لقياس درجة الحرارة لكل مواطن من رواد المطعم، ووضع لوحات إرشادية على مداخلها، تطالب من لديه الأعراض بعدم الدخول ووضع علامات إرشادية على الأرضيات للحرص على التباعد بين المواطنين.

وأوضح أن كل مدير مطعم أو مقهى سيوقع على إقرار باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وحال مخالفتها سيتم سحب ترخيص تشغيله، وسيتم إلزام جميع رواد المطاعم والمقاهي بارتداء الكمامات الواقية.

وأشار الدكتور خالد قاسم، إلى أنه بالنسبة للمقاهي سيتم حظر الشيشة بشكل كامل ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه للغلق، وسيتم قصر تواجد المواطنين على داخل المقاهي مع مراعاة الاشتراطات السابقة.

وشدد متحدث التنمية المحلية، على أنه سيتم منع وضع كراسي المقاهي في الشوارع كما كان يحدث من قبل، متابعًا: نشتغل بشكل جزئي وفق إجراءات الوقاية ولا نقفل خالص.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء عن مجموعة قرارات جديدة بشأن خطة التعايش مع فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية للحد من انتشاره بالتزامن مع عودة الحياة لطبيعتها بشكل تدريجي، على أن تطبق اعتبارا من السبت المقبل 27 يونيو.

وجاءت القرارات كالتالي:

1- إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية وصالات الجيم مع السماح بتواجد 25% من طاقتها.

2- فتح دور العبادة لأداء الصلوات مع تعليق صلاة الجمعة وصلاة الأحد في الكنائس.

3- غلق المقاهي والمطاعم 10 مساء.

4- منع تناول شرب الشيشة في المقاهي.

5- غلق المحال التجارية الساعة 9 مساء.

6- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

7- استمرار غلق دور المناسبات في المساجد والكنائس.

8- فتح السينما والمسارح بنسبة 25% من طاقتها.

9- استمرار عمل المواصلات العامة حتى منتصف الليل وإعادة سيرها من 4 صباحاً.