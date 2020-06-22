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17 سفينة إجمالي حركة تداول الحاويات والبضائع في ميناء دمياط

04:51 م الإثنين 22 يونيو 2020
17 سفينة إجمالي حركة تداول الحاويات والبضائع في ميناء دمياط

ميناء دمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

شهدت هيئة ميناء دمياط انتعاشة في حركة تداول الحاويات والبضائع، اليوم الاثنين، تزامنا مع استقبال 10 سفن بضائع، ومغادرة ٧ لحاويات وبضائع.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 19 سفينة، وتضمنت حركة الصادر 27526 طنا.

وأضاف المركز أن الصادر من البضائع شمل 5400 طن فوسفات و3190 طن مولاس و10136 طن يوريا و ط1400 طن سماد سائل و7400 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد 8500 طن خردة، و3500 طن ذرة و3126 طن سكر، و193 طن خشب زان و3000 طن كسب صويا، و2000 طن زيت طعام و1000 طن كلوريد إيثيلين و7352 طن قمح.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 81583 طنا، بينما في مخازن القطاع الخاص 84888 طنا.

ميناء دمياط حركة تداول الحاويات دمياط

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