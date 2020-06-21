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الزراعة: بروتوكول تعاون بين هيئة سلامة الغذاء ومركز البحوث الزراعية

09:23 م الأحد 21 يونيو 2020
الزراعة: بروتوكول تعاون بين هيئة سلامة الغذاء ومركز البحوث الزراعية

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

كتب- أحمد مسعد:

وقّع الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون بين المركز وهيئة سلامة الغذاء في مجال تقديم فحوص وإختبارات العينات الغذائية، بالإضافة إلى توقيع 4 عقود بين الهيئة والمعامل المعتمدة دوليًا المختصة التابعة لمركز البحوث الزراعية لتحليل المنتجات الغذائية لأغراض الاستهلاك المحلي والتصدير الخارجي، بحضور الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان، والدكتور أشرف هاشم مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والدكتور أشرف المرصفي مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والدكتور شكر عبدالسلام مدير المعمل المركزي للمبيدات.

وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هذا البرتوكول يأتي في إطار السياسة العامة للدولة وتوجيهات القيادة السياسية في البلاد بضرورة التعاون بين المؤسسات والهيئات الحكومية والبحثية لتوحيد الجهود لتعظيم العائد من الموارد المتاحة في مجال التحليل، وفقًا للمعايير الصحة لسلامة الغذاء لتوفير غذاء آمن للمصريين والصادرات الزراعية.

وأضاف القصير، أن البروتوكول يستهدف الاستفادة من إمكانيات المعاهد والمعامل المعتمدة دوليًا، ومنها معهد بحوث صحة الحيوان والمعمل المركزي للمبيدات والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، حيث يحدث التكامل في العمل وينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين مستوى معيشتهم والعمل على توفير غذاء صحة آمن خال من الملوثات.

البحوث الزراعية وزارة الزراعة هيئة سلامة الغذاء

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