وزير التعليم: تواجد أولياء الأمور أمام اللجان يضيع كل جهود حماية أولادهم



(مصراوي):

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، إن اليوم الأول من امتحانات الثانوية صار بطريقة مقبولة، ولكن من الممكن أن يكون هناك أداء أفضل، مشيرًا إلى أن الأزمة الأكبر هي تواجد أولياء الأمور أمام اللجان بدون كمامات.

وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم المذاع على قناة "dmc" من تقديم الإعلامية سارة حازم، أنه يجب أن يكون لدى أولياء الأمور الوعي الكبير لفهم هذا الأمر، مشيرًا إلى أن المسئولية ليست على الحكومة فقط، ولكن على المواطنين أيضًا.

وواصل شوقي، أن الأزمة ليست في الحكومة ولكن في السلوك، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك إجراءات، مؤكدًا أن اليوم كانت هناك 2200 مدرسة، ولم يتم رصد سوى 18 حالة مخالفة فقط.

وأضاف وزير التعليم، أن امتحانات الثانوية العامة لا يتم تسريبها على الإطلاق منذ عام 2017، مشيرًا إلى أن وزارة التربية والتعليم قامت بمجهود خرافي لتأمين الطلاب وللحفاظ على حياتهم، وتجمهر أولياء الأمور أمام اللجان يلغي كل هذا الموجود الذي بذل ولابد أن يكون أولياء الأمور قدوة لأبنائهم، مضيفًا: "إحنا اللي متوترين من كورونا مش طلاب الثانوية العامة".

وأوضح شوقي، أن هناك بعض الطلاب في محافظة كفرالشيخ كسروا الفصول لعدم مقدرتهم على الغش، وسيتم فصل هؤلاء الطلاب جميعًا، مؤكدًا أن طلاب الثانوية العامة في العام المقبل سيتم اختبارهم إلكترونيًا.