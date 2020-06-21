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لمنع تكدس أولياء الأمور أمام لجان الثانوية.. برلمانية تطالب الداخلية بوضع حواجز أمام المدارس

03:20 م الأحد 21 يونيو 2020
لمنع تكدس أولياء الأمور أمام لجان الثانوية.. برلمانية تطالب الداخلية بوضع حواجز أمام المدارس

مجلس النواب

طالبت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، وزارة الداخلية بضرورة وضع حواجز على مسافة آمنة من أبواب المدارس التي تشهد أداء الطلاب امتحانات الثانوية العامة؛ لمنع التجمعات والتزاحم على من قِبل أولياء أمور الطلاب، قبل وبعد الخروج من الامتحان.

وأوضحت منير، في بيان لها اليوم الأحد، أن تزاحم أولياء الأمور على أبنائهم يسبب خطورة بالغة على تفشي فيروس كورونا، ووجود احتمالية نقل العدوى نتيجة الاختلاط والتزاحم.

وطالبت عضو مجلس النواب الداخلية بتطبيق القانون برفق وإنسانية؛ مراعاة لشعور الطلاب وأولياء أمورهم بالخوف والتوتر جراء الوضع العام ومناخ الامتحانات هذا العام، الأمر الذي يتطلب تعاملاً خاصًّا معهم وطمأنتهم.

مجلس النواب لجان الثانوية حواجز أمام المدارس امتحانات الثانوية العامة

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