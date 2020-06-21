مطار القاهرة يستقبل 518 مصريًّا عائدًا من إيطاليا والسعودية والأردن.. اليوم

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 3 رحلات طيران اسثتنائية، على متنها 518 مصريًّا من العالقين بالسعودية وإيطاليا والأردن، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، بسبب فيروس كورونا.

وقالت مصادر بالمطار: وصلت 3 رحلات استثنائية لشركة "إير كايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني؛ الرحلة الأولى قادمة من الأردن على متنها 174 مصريًّا، والرحلة الثانية من إيطاليا على متنها 174 مصريًّا، والرحلة الثالثة قادمة من الرياض تقل 170 مصريًّا.

وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بإجراء اختبارات قياس درجات الحرارة على جميع الركاب القادمين بصالة الوصول، وتم السماح بمغادرتهم إلى منازلهم لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.

وكان الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، قد أعلن عودة نحو 57 ألفًا من المصريين العالقين في عدد من العواصم والمدن الدولية على متن 315 رحلة جوية استثنائية لشركة "مصر للطيران" وشركة "إير كايرو" التابعة للوزارة، في ضوء سعي الدولة نحو اتخاذ خطوات سريعة وعاجلة؛ من أجل تلبية مطالب أبنائها المصريين العالقين بالخارج وعودتهم إلى أرض الوطن وفي إطار التكاتف والتكامل بين كل مؤسسات الدولة الذي تشهده مصر خلال الفترة الحالية؛ لمواجهة تداعيات الفيروس المستجد وضمان سلامة المواطن المصري.