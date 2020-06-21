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وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين بجائزة الدولة التقديرية

01:43 م الأحد 21 يونيو 2020
وزير التعليم العالي يهنئ الفائزين بجائزة الدولة التقديرية

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتب- هاني رجب:

قدَّم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة، اليوم الأحد، إلى كل من الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق جامعة المنصورة، ووزير التعليم العالي الأسبق، والأستاذ الدكتور سامي عبد العزيز، رئيس لجنة قطاع الإعلام بالمجلس الأعلى للجامعات وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق؛ لحصولهما على جائزة الدولة التقديرية لعام 2020 في مجال العلوم الاجتماعية.

جدير بالذكر أن جائزة الدولة التقديرية تمنح من وزارة الثقافة سنويًّا للمتميزين في الإنتاج الفكري في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وهي موزعة على النحو التالي: ثلاث جوائز للفنون، وثلاث جوائز للآداب، وأربع جوائز للعلوم الاجتماعية، ويشترط فيمن يمنح الجائزة التقديرية أن تكون له مؤلفات أو أعمال أو بحوث سبق نشرها أو عرضها أو تنفيذها، وأن يكون لهذا الإنتاج قيمة علمية أو فنية أو أدبية ممتازة تظـهر فيه دقة البحث والابتكار، وأن يضيف إلى العلم أو الفن أو الأدب شيئًا جديدًا ينفع الوطـن خصوصًا والإنسانية عمومًا.

خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي جائزة الدولة التقديرية

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