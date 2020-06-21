"شعراوي" يوجه المحافظين بقبول أي طلبات للتصالح وعدم تحميل المواطنين أعباء مالية "مستند"
كتب- محمد نصار:
أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الكتاب الدوري رقم 177 لسنة 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
وتضمن الكتاب الدوري توجيه المحافظين والوحدات المحلية بالمدن والأحياء والقرى بتلقي أي طلبات من المواطنين سواء مستوفاة أو غير مستوفاة.
كما تم التوجيه بعدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية بخلاف رسوم التقديم المنصوص عليها بقانون التصالح ولائحته التنفيذية وعدم تسليم المواطنين أي نماذج تتضمن تكاليف مالية على مقدم الطلب تخص أي جهة.
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