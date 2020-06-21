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الأوقاف: الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت يتخطى 25 مليون متابع

01:09 م الأحد 21 يونيو 2020
الأوقاف: الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت يتخطى 25 مليون متابع

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف تخطي موقعها الرسمي على "الإنترنت" (25) مليون متابع، وصفحتها على "فيسبوك" أكثر من مليون و175 ألف متابع.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها الأحد، أن ذلك يأتي نظرا لما يقدمه الموقع الرسمي من محتوى علمي متميز من مؤلفات علمية ومقالات، وخدمات للمواطنين سواء التي تقدمها الوزارة، أو المشاركة في المسابقات، أو العمل على حل المشاكل التي يتلقاها المختصون عبر الموقع .

ووعدت وزارة الأوقاف، بالعمل المستمر على تطوير موقعها وصفحتها وما يقدمان في ضوء رسالة الوزارة الدعوية والمجتمعية.

وزارة الأوقاف الإنترنت فيسبوك

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