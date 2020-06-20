من الجو.. السيسي يتفقد الموقف التنفيذي لمدينة العلمين الجديدة (صور)
06:12 م السبت 20 يونيو 2020
نشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، صورًا لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من الجو، للموقف التنفيذي والإنشائي لمدينة العلمين الجديدة.
جاء ذلك عقب تفقد الرئيس السيسي، اليوم السبت، للوحدات المقاتلة من قوات المنطقة الغربية العسكرية، بالقرب من الحدود الليبية.
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