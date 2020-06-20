نقابة القراء تنعى الشيخ أحمد حسن أبو الفرج القارئ بالإذاعة والتليفزيون

كتب - محمود مصطفى:

تقدمت نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم، بخالص العزاء في وفاة الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، القارئ بالإذاعة والتليفزيون.

ودعت نقابة القراء، المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنة، وأن ينور الله القرآن قبره، ويجعله شفيعا له يوم القيامة.

وأكدت نقابة القراء، أن ما تركه الشيخ أحمد حسن أبو الفرج، في المكتبة الإذاعية، يعد إرثا عظيماً لحل أهل القرآن في شتى بقاع الأرض.