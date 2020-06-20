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هل ينتقل كورونا عبر الأحذية؟.. الصحة العالمية تحسم الجدل

11:40 ص السبت 20 يونيو 2020
هل ينتقل كورونا عبر الأحذية؟.. الصحة العالمية تحسم الجدل

منظمة الصحة العالمية

كتب - أحمد جمعة:

قالت منظمة الصحة العالمية، إن احتمالية انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من الأحذية، وإصابته للأفراد "ضعيفة للغاية".

وأضافت المنظمة في منشور توعوي اليوم، أنه للاحتياط وخاصة في البيوت التي يحبو أو يلعب فيها الرضع والأطفال الصغار على الأرض، احرص على ترك حذائك على مدخل بيتك، فذلك يمنع التلامس مع أي قاذورات أو فضلات قد تلتصق بنعل الأحذية.

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منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا كوفيد 19

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