هل ينتقل كورونا عبر الأحذية؟.. الصحة العالمية تحسم الجدل

كتب - أحمد جمعة:

قالت منظمة الصحة العالمية، إن احتمالية انتقال فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من الأحذية، وإصابته للأفراد "ضعيفة للغاية".

وأضافت المنظمة في منشور توعوي اليوم، أنه للاحتياط وخاصة في البيوت التي يحبو أو يلعب فيها الرضع والأطفال الصغار على الأرض، احرص على ترك حذائك على مدخل بيتك، فذلك يمنع التلامس مع أي قاذورات أو فضلات قد تلتصق بنعل الأحذية.