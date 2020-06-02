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أسامة هيكل: السوق الإعلامي أكبر المتضررين من أزمة كورونا

10:11 م الثلاثاء 02 يونيو 2020
أسامة هيكل: السوق الإعلامي أكبر المتضررين من أزمة كورونا

أسامة هيكل

كتب - مصراوي:

تقدم أسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، بخالص الأمنيات بالشفاء العاجل، للإعلاميين الذين أصيبوا بكورونا، متمنيا أن يحتاط جميع الإعلاميين، لأن الإعلام مهنة بها احتكاك، مشددا على ضرورة عدم نسيان الإجراءات الوقائية.

وأكد وزير الدولة للإعلام خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين على قناة النهار، أن الدولة تعمل على تطوير إعلامها الرسمي لتحقيق المصداقية والتأثير.

وأشار أسامة هيكل، إلى أن السوق الإعلامي هو أكبر المتضررين من أزمة كورونا، فهناك جريدة كانت توزع مليون و١٠٠ ألف نسخة عام ١٩٨٠ وكان التعداد وقتها ٤٠ مليون، وحاليا التعداد ١٠٠ مليون، وكل صحف مصر مجتمعة لا يتعدى توزيعها اليومي ٣٠٠ ألف نسخة.

أسامة هيكل تامر أمين قناة النهار فيروس كورونا

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