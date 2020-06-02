حدث في 8 ساعات| السيسي يوجه بتحسين مؤشرات الاقتصاد.. و4 إرشادات لارتداء الكمامة بالعمل

كتب ـ محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وانخفاض درجات الحرارة، التي سجلت بالقاهرة 32 درجة، وإعلان وزارة الإسكان عن منح تيسيرات لمدة شهرين، تبدأ من يوم الخميس الموافق 4 يونيو الجاري، للإعفاء من سداد غرامات التأخير.

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت على مدار الثمان ساعات الماضية، والتي جاءت على النحو التالي: