اليوم.. صلاة الجمعة الرابعة في مسجد السيدة زينب

كتب - محمود مصطفى:

تنقل وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب، بحضور نحو 20 مصليًا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، مشددةً على أن إقامة الجمعة قاصرة على مسجد السيدة فقط.

وتعد صلاة اليوم، هي رابع صلاة جمعة بعد قرابة 3 أشهر على قرار غلق المساجد، والذي اتخدته الوزارة في مارس الماضي، ضمن إجراءات وزارة الأوقاف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأقامت الوزارة صلاة الجمعة الماضية بمسجد الحسين، فيما أقامت صلاة الجمعة قبل الماضية بالجامع الأزهر وقبلها بالسيدة نفيسة.

وكلف وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، الشيخ أحمد دسوقي مكي مدير إدارة نشر الدين والحياة بأداء خطبة الجمعة في مسجد السيدة زينب، وذلك في إطار خطة الوزارة لتمكين الشباب من مفاصل العمل العلمي والدعوي والإداري.

ونوهت الوزارة بأن موضوع خطبة الجمعة سيكون عن أدب المحن "الآدب مع الله "عز وجل" والأدب مع الخلق" مع التأكيد على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها المحافظة على سلامة النفس.​