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بالأسماء.. وفاة 3 أطباء جراء إصابتهم بكورونا

09:06 م الخميس 18 يونيو 2020
بالأسماء.. وفاة 3 أطباء جراء إصابتهم بكورونا

النقابة العامة للأطباء

كتب - أحمد جمعة:

نعت النقابة العامة للأطباء، 3 أطباء توفوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، اليوم الخميس.

والأطباء هم: الدكتور عبدالحميد عبدالمجيد السيد، استشاري الباطنة بالمحمودية البحيرة، الذي توفي في مستشفي العزل بكفر الدوار والدكتور سيد حتحوت أستاذ المسالك البولية بطب الأزهر ورئيس قسم المسالك بمستشفي باب الشعرية، والذي توفي بمستشفى الأزهر التخصصي والدكتور حسن محمود فاضل استشاري الجراحة العامة ومدير مستشفى طما الأسبق بسوهاج، والذي توفي في عزل مستشفي سوهاج العام.

ودعت النقابة، الله، أن يسكنهم فسيح جناته، ويلهم أسرتهم الصبر والسلوان.

النقابة العامة للأطباء فيروس كورونا كوفيد-19 وفيات كورونا

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