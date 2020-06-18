"النقل" توضح حقيقة إغلاق الدوران للخلف عند الكيلو 5 بطريق "الكافوري - برج العرب"

كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة النقل، حقيقة ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن غلق الهيئة العامة للطرق والكباري للدوران للخلف عند الكليو 5 بطريق "الكافوري - برج العرب".

وقالت وزارة النقل، في بيان، اليوم الخميس، إن طريق "الكافوري - برج العرب" يبلغ طوله 13 كم وتم الانتهاء من تطويره عام 2018 ليكون الطريق الرئيسي اتجاهين كل اتجاه 3 حارات مرورية، إضافة إلى طريقي خدمة كل منهما يتكون من 2 حارة مرورية في الاتجاه مع تنفيذ 4 دورانات للخلف عند كم 3، و5، و8، و11.

وأكدت الوزارة، أنه نظراً لشكوى العديد من المواطنين من مستخدمي طريق "الكافوري - برج العرب" وسكان المنطقة من عدم التزام قائدي السيارات بالاتجاهات الصحيحة للمرور حيث يقومون بالسير عكس الاتجاه لاستخدام الدوران للخلف عند كم (5) من الطريق بدلا من الدوران للخلف التالي مما تسبب في العديد من الحوادث بهذه المنطقة.

وأوضحت أن الهيئة العامة للطرق والكباري، اتخذت إجراء للتجربة لمدة أسبوع بغلق الدوران المشار إليه وتقييم الوضع بناءً على حركة المرور بالطبيعة وتحديد القرار المناسب لهذه المنطقة بالبقاء على الوضع الحالي أو إيجاد حلول هندسية بما يتناسب مع السلوكيات الخاطئة لبعض قائدي السيارات في هذه المسافة.​