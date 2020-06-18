بينهم 3 من ذوي الهمم.. القوى العاملة: تعيين 26 شابًا بالبحيرة



كتب- يوسف عفيفي:



أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة 26 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 3 من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من خلال شهادة القيد "كعب عمل"، بمكاتب التشغيل الموجودة بالأحياء في نطاق المحافظة.



يأتي ذلك في إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل في أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.



وأوضح السيد الخطيب، مدير المديرية، أن تقرير إنجازات المديرية خلال مايو الماضي أشار إلى أنه تم تسجيل 40 عاملا غير منتظم بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، فضلا عن صرف 7 منح لمواليد جديدة لهذه الفئة بإجمالي 14 ألف جنيه، ومنحتين زواج بـ6 آلاف جنيه ومصاريف علاج 1535 جنيهًا.



كما قررت المديرية تشكيل لجنة لمواجهة الكوارث والأزمات تعمل على مدار 24 ساعة، ولجنة أخرى لتطهير ورش جميع مباني المناطق والمكاتب الخارجية والداخلية التابعة للمديرية بصفة دورية على نطاق المحافظة.



وأشار إلى أن المديرية أجرت من خلال اللجنة المشكلة من مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية، تفتيشا على 190 منشأة لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعي الكامل للعمال من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.