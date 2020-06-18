رياح مثيرة للأتربة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ3 أيام المقبلة



كتب- محمد عبدالناصر:



قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد انكسار الموجة الحارة التي تعرضت لها البلاد خلال اليومين الماضيين ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل الحرارة على القاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا.



وأضافت شاكر، لمصراوي، اليوم الخميس، أن حالة الطقس في الليل ستكون لطيفة على شمال البلاد معتدلة على جنوب الصعيد ليلا، لافتة إلى أن حالة الطقس ستكون على هذا النحو طوال الـ3 أيام المقبلة.



وتابعت: "سجلت درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 33 - 21، والسواحل الشمالية 27 - 20، وجنوب سيناء 36 - 26، وشمال الصعيد 34 - 23، وجنوب الصعيد 41- 27.



وأشارت إلى أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الأيام القليلة المقبلة تتمثل في نشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، ومناطق من جنوب سيناء، كما تنشط على جنوب الصعيد يصاحبها إثارة خفيفة للرمال والأتربة على بعض المناطق هناك، كما تظهر الشبورة المائية في الصباح الباكر على القاهرة والجه البحري.



وأوضحت أن شمال البلاد حتى شمال الصعيد يتاثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما يتاثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

