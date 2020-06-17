دليل المسافر.. مصر للطيران تحدد إجراءات الوقاية من فيروس كورونا
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كتب- محمد عبيد:
نشرت شركة مصر للطيران على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني egyptair.com فيديو توضيحي ومادة إرشادية للركاب تتضمن كافة الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الشركة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة حيث تشكل المطارات داخل البلاد والعاملين بها إضافة إلى الطواقم الجوية الخط الأول لمنظومة الطيران المدني.
وقالت الشركة: تخضع كافة المرافق المرتبطة بهذه المنظومة والقوى البشرية العاملة بها إلى العديد من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ووفقا للتدابير الاحترازية التي حددتها وزارة الطيران المدني بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان ومنظمات الطيران الدولية.
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