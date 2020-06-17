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النقل: تعيين هدى عطية مساعدًا للوزير للنقل البحري

05:18 م الأربعاء 17 يونيو 2020
النقل: تعيين هدى عطية مساعدًا للوزير للنقل البحري

كامل الوزير وزير النقل

كتب- أسامة علي:

أصدر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قرارًا بتعيين هدى محمد عطية، مساعدًا لوزير النقل لقطاع النقل البحري لمدة عام.

ونص القرار رقم 323 لسنة 2020 على ندب هدى محمد عطية جاب الله الشاغلة لوظيفة رئيس الإدارة المركزية للحاويات بالمستوى الوظيفي العالية بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية للعمل بوظيفة مساعد لوزير النقل للنقل البحري وذلك لمدة سنة.

وحدد الوزير، 10 مهام رئيسية لمساعد الوزير للنقل البحري، لإنجازها على مدار العام، وجاءت كالتالي:

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كامل الوزير وزير النقل وزارة النقل هدى عطية

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