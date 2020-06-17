أكثر الكلمات إنتشاراً

المعاشات سد النهضة فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

غرفة عمليات بـ"المهن التعليمية" لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثانوية والدبلومات

01:24 م الأربعاء 17 يونيو 2020
غرفة عمليات بـ"المهن التعليمية" لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثانوية والدبلومات

النقابة العامة للمهن التعليمية

قالت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية إنها قررت تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ويترأس غرفة العمليات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن غرفة العمليات بالنقابة العامة تتولى متابعة أحوال المعلمين داخل اللجان وفي الاستراحات والوقوف على توفير كل اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات، عن طريق التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأصدر خلف الزناتي، نقيب المعلمين، تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية بتوفير كل السبل الممكنة لمساعدة المعلمين على أداء مهمتهم بالشكل المطلوب والاطمئنان على الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة المعلمين طوال فترة الامتحانات.

وتضمنت توجيهات النقيب لرؤساء الفرعيات التواصل مع مديريات الصحة والتعليم في المحافظات المختلفة بشكل مستمر؛ من أجل متابعة أحوال المعلمين، وتوفير وسائل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات.

وأكد الزناتي أن المعلمين هم العمود الفقري للعملية التعليمية، وأنهم على قدر المسؤولية، ويؤدون عملهم بجد وإخلاص ويستحقون الإشادة من الجميع، وأن مهام عملهم لا تقل أهمية عن مهام عمل الجيش الأبيض من الأطباء في ظل جائحة كورونا، معبرًا عن أمنياته بالسلامة للجميع.

النقابة العامة للمهن التعليمية المعلمين امتحانات الثانوية خلف الزناتي

الخبر التالى:

وزير التعليم: اكتمال الاستعدادات لإجراء امتحانات الثانوية العامة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 47856

    عدد المصابين

  • 12730

    عدد المتعافين

  • 1766

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 8202176

    عدد المصابين

  • 4274149

    عدد المتعافين

  • 443573

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان