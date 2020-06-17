غرفة عمليات بـ"المهن التعليمية" لمتابعة أحوال المعلمين في امتحانات الثانوية والدبلومات

قالت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية إنها قررت تشكيل غرفة عمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ويترأس غرفة العمليات خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

وأضافت الهيئة، في بيان لها اليوم الأربعاء، أن غرفة العمليات بالنقابة العامة تتولى متابعة أحوال المعلمين داخل اللجان وفي الاستراحات والوقوف على توفير كل اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات، عن طريق التواصل المستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأصدر خلف الزناتي، نقيب المعلمين، تعليمات مشددة لرؤساء النقابات الفرعية بتوفير كل السبل الممكنة لمساعدة المعلمين على أداء مهمتهم بالشكل المطلوب والاطمئنان على الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على سلامة المعلمين طوال فترة الامتحانات.

وتضمنت توجيهات النقيب لرؤساء الفرعيات التواصل مع مديريات الصحة والتعليم في المحافظات المختلفة بشكل مستمر؛ من أجل متابعة أحوال المعلمين، وتوفير وسائل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات.

وأكد الزناتي أن المعلمين هم العمود الفقري للعملية التعليمية، وأنهم على قدر المسؤولية، ويؤدون عملهم بجد وإخلاص ويستحقون الإشادة من الجميع، وأن مهام عملهم لا تقل أهمية عن مهام عمل الجيش الأبيض من الأطباء في ظل جائحة كورونا، معبرًا عن أمنياته بالسلامة للجميع.