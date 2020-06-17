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رياح مثيرة للرمال وانخفاض بالحرارة.. الأرصاد تعلن طقس ثلاثة أيام

06:00 ص الأربعاء 17 يونيو 2020
رياح مثيرة للرمال وانخفاض بالحرارة.. الأرصاد تعلن طقس ثلاثة أيام

رياح مثيرة للرمال

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة طقس 3 أيام (الأربعاء - الخميس - الجمعة).

وقالت الهيئة إن طقس اليوم الأربعاء شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدلاً على السواحل الشمالية نهارًا لطيف ليلاً.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 39-21 والوجه البحري 38-21، والسواحل الشمالية 36-22، وجنوب سيناء 39-27، وشمال الصعيد 41-25، وجنوب الصعيد 44-30.

وأكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس اليوم، تتمثل في وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من شمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس الخميس، معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 32-21، والسواحل الشمالية 27-20، وجنوب سيناء 36-26، وشمال الصعيد 33- 23، وجنوب الصعيد 41-27.

وأشارت الهيئة إلى أن طقس الجمعة مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية والشرقية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 33-21، السواحل الشمالية 27-20، جنوب سيناء 35- 26، شمال الصعيد 34-23، جنوب الصعيد 38-27.

وأكدت الهيئة أن أبرز الظواهر الجوية المتمثلة في طقس الخميس والجمعة المقبلين، تتمثل في وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية تؤدي إلى اضطراب الملاحة، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.​

رياح مثيرة للرمال هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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