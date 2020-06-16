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تبدأ من جنيه.. ننشر قيمة مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء بعد تثبيتها

11:17 م الثلاثاء 16 يونيو 2020
تبدأ من جنيه.. ننشر قيمة مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء بعد تثبيتها

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، تثبيت الأسعار مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء، خلال العام المالي المقبل، وحتى عام 2025 المقبل على القطاعين التجاري والمنزلي.

ويستعرض "مصراوي " فيما يلي قيمة مقابل خدمة العملاء بفاتورة الكهرباء للقطاع المنزلي التي تبدأ من جنية وتنتهي بـ٩ جنيهات.

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ( 1 جنيه).

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (2 جنيه).

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (6 جنيهات).

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (11 جنيها).

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (15 جنيها).

6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات (25 جنيها).

7- الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلووات (40 جنيها).

8- المقروء صفر (9 جنيهات).

فيما تبلغ قيمة مقابل الخدمة للقطاع التجاري كالآتي:-

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 100 كيلووات (5 جنيهات).

2- الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلووات ( 15 جنيها).

3- الشريحة الثالثة من 251 حتى 600 كيلووات (20 جنيها).

4- الشريحة الرابعة من 601 إلى ألف كيلووات (25 جنيها).

5- الشريحة الخامسة أكثر من ألف كيلووات ( 40 جنيها)

6- المقروء بصفر (9 جنيهات).

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء فاتورة الكهرباء

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