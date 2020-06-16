الأعلى للإعلام: استكمال التحقيق في الشكوى المقدمة ضد قناتي الأهلي والزمالك.. الأحد
كتب - مصراوي:
قررت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استكمال النظر في الشكاوى التي وردت مؤخرا ضد قناتي الأهلي والزمالك في جلسة الأحد القادم ٢١/ ٦ / ٢٠٢٠.
وطلبت اللجنة في اجتماعها، الثلاثاء، تقريرا من لجنة الرصد بشأن تلك الشكاوى، وتفريغا لحلقات البرامج التي تناولتها الشكاوى.
ومَثُل بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ممثلا الناديان الأهلى والزمالك للتحقيق فى جلستين استغرقتا قرابة خمس ساعات.
وتعهد الناديان خلال التحقيقات بالالتزام بالمعايير المهنية والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتم تقديمه من محتوى، وأعرب الطرفان عن احترام كل منهما للنادى الآخر، ولجمهوره وقد تعهدا بالالتزام الفورى بوقف أى تجاوزات.
وأرسل النادي الأهلي، ظهر أمس، شكوى جديدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك، وإصراره على الخروج عن كل قواعد الأخلاق، وقيامه بتوجيه اتهامات باطلة للأهلي ومسئوليه.
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