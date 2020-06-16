الأعلى للإعلام: استكمال التحقيق في الشكوى المقدمة ضد قناتي الأهلي والزمالك.. الأحد

كتب - مصراوي:

قررت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، استكمال النظر في الشكاوى التي وردت مؤخرا ضد قناتي الأهلي والزمالك في جلسة الأحد القادم ٢١/ ٦ / ٢٠٢٠.

وطلبت اللجنة في اجتماعها، الثلاثاء، تقريرا من لجنة الرصد بشأن تلك الشكاوى، وتفريغا لحلقات البرامج التي تناولتها الشكاوى.

ومَثُل بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ممثلا الناديان الأهلى والزمالك للتحقيق فى جلستين استغرقتا قرابة خمس ساعات.

وتعهد الناديان خلال التحقيقات بالالتزام بالمعايير المهنية والأكواد الإعلامية الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتم تقديمه من محتوى، وأعرب الطرفان عن احترام كل منهما للنادى الآخر، ولجمهوره وقد تعهدا بالالتزام الفورى بوقف أى تجاوزات.

وأرسل النادي الأهلي، ظهر أمس، شكوى جديدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضد تجاوزات رئيس نادي الزمالك، وإصراره على الخروج عن كل قواعد الأخلاق، وقيامه بتوجيه اتهامات باطلة للأهلي ومسئوليه.